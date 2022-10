CHALLENGER PRO LEAGUE. Jong Genk wint met doelpunt in laatste minuut met 3-2 van RSCA Futures

De beloften van Genk stonden voor de wedstrijd laatste in de rangschikking, Anderlecht aan de leiding. Genk kwam voor de rust snel op voorsprong via Mika Godts (13.), dankzij een assist van Kelvin Pirus John. Victory Beniangba (18.) verdubbelde de score voor de Limburgers. De dieselmotor van Anderlecht kwam pas op gang ver in de tweede helft. Théo Leoni (74.) maakte de 2-1 van op de strafschopstip. Middenvelder Amando Lapage bracht de stand weer gelijk (85.). Jay-Dee Geusens lukte onverwacht nog de winnende treffer in de slotminuut (3-2, 89.). In de toegevoegde tijd pakte Ethan Butera ook nog een rode kaart (94.).

Trainer Hans Somers pakt zo met Genk een prestigieuze overwinning, nadat het vorige week nog met 3-1 verloor van Club NXT. RSCA Futures laten de leiding aan SK Beveren in het klassement. Jong Genk staat nu 10e samen met Deinze en een punt boven Dender.