Léopold en Gent vernederen tegenstand in Hockey League

Léopold en Gent, respectievelijk de nummers 1 en 2 in de ION Hockey League, hebben zondag op de achtste speeldag de sloophamer bovengehaald. Léopold vernederde Herakles met 10-2, onder meer dankzij een zesklapper van Tom Boon. Gent blikte op zijn beurt Racing in met 1-6. Ze leiden bijgevolg de dans met 22 en 21 punten.

In het zog van de lijstaanvoerders kon alleen Dragons een zege bijschrijven door met 4-0 te winnen van Daring. Met 17 eenheden stoten de Antwerpenaren zo de Belgische kampioen Racing van de derde plaats, terwijl de Ratten terugvallen naar de vijfde positie, met hetzelfde puntentotaal als het als vierde gerangschikte Braxgata, dat niet verder geraakte dan 1-1 tegen Orée. De Waterloo Ducks triomfeerden met 4-1 tegen Leuven. Ze blijven zevende na Orée, maar staan slechts 2 puntjes in het krijt op de top 4.

In de kelder van het klassement deed Ukkel Sport een goede zaak tegen Old Club Luik (1-3), waardoor ze voorlopig over Daring en Leuven springen naar de negende plaats met 6 punten.

