Fem van Empel wint in Fayetteville tweede Wereldbekercross en verstevigt leiderspositie

Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag de tweede manche van de Wereldbeker veldrijden op haar naam gebracht. De 20-jarige Nederlandse was in het Amerikaanse Fayetteville na een sprint met drie sneller dan haar landgenotes Lucinda Brand en Annemarie Worst. Denise Betsema reed als vierde over de eindmeet, voor Inge van der Heijden.

Het was de Française Hélène Clauzel die als eerste het veld instoof. Achter haar reden Ceylin del Carmen Alvarado, Fem van Empel, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Inge van der Heijden en Manon Bakker. Betsema nam al vlug het commando over van Clauzel. Betsema trok fors door en kon met een kleine voorsprong beginnen aan de trappenpartij. Inge van der Heijden was opgeklommen naar de tweede plaats voor Fem van Empel, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Hélène Clauzel.

Denise Betsema en Inge van der Heijden begonnen aan de tweede ronde met een voorsprong van 7 seconden op het viertal Fem van Empel, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Hélène Clauzel. Clara Honsinger en Manon Bakker reden op 11 seconden. Ceylin del Carmen Alvarado was teruggezakt naar plaats negen en kreeg gezelschap van de Duitse Judith Krahl.

De vierde van in totaal zeven ronden werd aangevat door een kopgroep met Lucinda Brand, Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Hélène Clauzel, Denise Betsema en de leidster in de wereldbekerstand, Fem van Empel. Ceylin del Carmen Alvarado reed op 5 seconden nadat ze eerder de materiaalpost was ingereden om een nieuwe fiets te nemen en zo wat tijd verloor. Voor Lucinda Brand ging het nog te traag. De Europees kampioene ging versnellen, enkel Fem van Empel was bij machte om direct haar wiel te volgen. Wat later sloot ook Denise Betsema voorin aan. Na dit trio reden Inge van der Heijden en Annemarie Worst.

Betsema moest even op kant nadat haar ketting afliep. Fem van Empel sprong in de voorlaatste ronde over de balken en ontdeed zich zo van haar naaste concurrente, Lucinda Brand. Maar daarop stokte het tempo en zo begon een kopgroep met vijf, Fem van Empel, Lucinda Brand, Annamarie Worst, Inge van der Heijden en Denise Betsema, aan de slotronde. Het zou uiteindelijk uitdraaien op een sprint met drie en daarin haalde Fem van Empel het met alle gemak van Brand en Worst.

Fem van Empel won vorige week al de eerste manche van de Wereldbeker in Waterloo en is steviger leider in de stand van dit regelmatigheidscriterium. Er kwamen ook voor deze tweede manche geen Belgische rensters aan de start. Van Empel won naast deze twee Wereldbekermanches ook al de crossen van Kruibeke en Beringen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Keer met gelukkig gevoel huiswaarts”

“Ik verbaas mezelf soms en vandaag was dat niet anders door deze wedstrijd te winnen. Maar ik heb hier deze zomer ook heel hard voor gewerkt. Vorig jaar was ik heel teleurgesteld met mijn prestatie. Ik had daaruit heel wat lessen getrokken. Vandaag was het tijd voor revanche. Fouten kan je altijd maken, je moet er wel iets uit leren en dat heb ik dus gedaan”, stelde Fem van Empel.De Nederlandse kan ook steeds terugvallen op haar sterke sprint. In Fayetteville deed ze dat opnieuw.

“Tijdens de Berencross van Meulebeke liep het wel mis. Toen moest ik Lucinda Brand voor laten gaan. Vandaag was het omgekeerd. Die slotronde verliep best wel spannend. Ik moest wringen om in een goede positie te komen voor de eindsprint. Ik heb de zege zeker niet cadeau gekregen. Het was zoeken naar een gaatje. Uiteindelijk slaagde ik er toch in om vanuit positie drie in de laatste rechte lijn alsnog naar de kop van de koers te trekken met de zege tot gevolg. Ik keer met twee mooie zeges terug uit Amerika en trek met een gelukkig gevoel weer huiswaarts.”