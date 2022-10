Dat het toch wel problematisch kan worden als de algemene temperatuur op de wereldbol stijgt. Niet in het minst voor de prei van Kamiel Spiessens, het populaire typetje van Chris Van den Durpel (62). In aanwezigheid van verschillende BV’s ging zijn nieuwe comedyshow ‘Spiessens spijbelt’ in première. “Voor je het podium opstapt, hoop je vooral op het juiste moment die eerste lach te krijgen. En dat is gebeurd.”