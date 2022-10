Nielsen bezorgt Club Brugge de zege bij Anderlecht, dat telkens op weergaloze Mignolet stuit

Een perfecte week voor Club Brugge: woensdag Europese glorie, zondag winst in de kraker op Anderlecht (0-1). Daar zullen ze stevig balen, want paars-wit kreeg kansen genoeg om te scoren. Maar Nielsen scoorde, en San Simon redde de meubelen. Mignolet ontpopte zich in een knotsgek slot - inclusief een uitsluiting voor Sylla - alweer tot mirakelman met drie (waanzinnige) reddingen.

Het was al vier thuiswedstrijden geleden dat Anderlecht nog eens kon winnen van de aartsrivaal in het Lotto Park: in april 2021 werd het 2-1. Van die ploeg stond geen énkele speler aan de aftrap zondagavond. Wél in de basis: de 17-jarige Stassin, een surprise van chef Mazzu. Die moest het opnemen tegen dezelfde Brugse elf dat woensdag ging stunten op het veld van Atlético in de Champions League. Normaal wisselt Hoefkens steevast vijf a à zes spelers na een Europese midweek, nu bleef iedereen staan. Bracht dat op? Niet meteen, want de scherpte ontbrak helemaal bij Club.

Anderlecht kreeg voor de rust huizenhoge kansen om op voorsprong te klimmen. Eerst legde Fabio Silva onbegrijpelijk naast vanop links, daarna mocht Mignolet de paal dankbaar zijn na een goede deviatie van Stassin. Blauw-zwart stond erbij en keek ernaar: daar grossierde het aan slordige passes en slechte beslissingen in de zone van de waarheid. De gevaarlijkste momenten? Jutgla die neerging op de rand van de zestien en terecht geen penalty kreeg. En Nielsen die vanop 25 meter een vrije trap naast de kruising joeg. Te weinig voor Club, dat duidelijk vermoeide benen had. Hoefkens ergerde zich: te weinig gretigheid, te weinig grinta. Kwam dat door de Madrileense fiesta? Het zou Anderlecht worst wezen: zij hadden bloed geroken. Maar het momentum hadden ze wel gemist.

Nielsen breekt de ban

Hoefkens greep niet in tijdens de rust, maar zal zijn spelers ongetwijfeld de levieten gelezen hebben. Dat bleek al snel: het spelbeeld wijzigde. Anderlecht werd meteen tegen het doel geplakt en mocht blij zijn dat Sowah een dot van een kans recht op Van Crombrugge schoot. Het voorbereidend werk van Jutgla en het bijhorende hakje verdienden meer. Die laatste probeerde het dan maar zelf eens. Eerst won de kleine Spanjaard een duel van Hoedt, daarna vuurde hij met links. Van Crombrugge zweefde uit de verste hoek. De Brugse dreiging werd nu steeds concreter, want op de daaropvolgende corner mocht Sylla vrij koppen.

© BELGA

Maar ook Anderlecht kon nog prikken. Murillo bereikte Arnstad aan de rand van de zestien, maar zijn schot werd gepakt door Mignolet. Ook de rebound bracht niets op. De wedstrijd kreeg opnieuw meer evenwicht onder impuls van een bedrijvige Fabio Silva. Die maakte dan weer twee keer een slechte beslissing bij een uitbraak. Je kon Anderlecht geen goede wil verwijten. Integendeel. Maar in toppers moet je je momenten pakken. Vraag dat maar aan Casper Nielsen. Hij weet wat winnen is op Anderlecht, want hij deed dat vorig jaar twee keer met Union. En hij zette Club op weg naar een nieuwe zege. Eindelijk een vlotte Brugse combinatie, en eindelijk ook een goal. Sowah bediende Vanaken, die voor Van Crombrugge rustig bleef en nog eens kapte. De aanstormende Nielsen joeg de bal net niet door het doel. De Deen sprintte naar de hoofdtribune en gleed op zijn knieën met gebalde vuist. Club had moeten zwoegen, maar stond voor.

Alweer San Simon

Om de wedstrijd volledig dood te maken, gooide Hoefkens voor het slotkwartier drie frisse krachten in de strijd: Mata, Meijer en Yaremchuk kwamen. Club ging met vier achterin spelen. Dat bleek nodig. Anderlecht zette alles op alles, maar ook in Brussel leerden ze San Simon kennen. Mignolet pakte uit met een fabelachtige reflex op een kopbal van Hoedt én duwde ook nog een verdwaalde voorzet van Verschaeren uit zijn doel. En ook een derde mirakel kwam er. Refaelov moest van dichtbij àltijd scoren, maar Mignolet hield de bal in twee tijden nog net uit zijn doel. Waanzin, en paars-wit de wanhoop nabij. We kregen nog een knotsgek slot met een hoofdrol voor Sylla: die kreeg rood en wou zowaar ref Visser tackelen. De jonge Ivoriaan ging volledig door het lint.

Club kan op een diefje met drie punten naar Brugge en nadert zo tot op zes punten van nieuwbakken leider Genk. Anderlecht baalt: daar telt de achterstand op de Champions Play-offs ondertussen al acht punten.

Doelpunten: 69’ Nielsen 0-1 (Vanaken)

Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Vertonghen, Murillo, Arnstad (87’ Esposito), Stroeykens, Diawara (74’ Verschaeren), N’Diaye (74’ Amuzu), Stassin (60’ Refaelov), Silva

Club Brugge: Mignolet, Odoi (73’ Mata), Mechele, Sylla, Buchanan, Skov Olsen (73’ Meijer), Nielsen (85’ Balanta), Onyedika, Vanaken, Sowah, Jutgla (73’ Yaremchuk)

Gele kaarten: 39’ Odoi, 76’ Vertonghen, 90’ Meijer, 90’ Onyedika

Rode kaarten: 90’ Sylla

Scheidsrechter: Lawrence Visser