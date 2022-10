Druk najaar voor Neil Young: nog twee albums voor het einde van 2022

Neil Young (76) heeft nog heel wat plannen voor het laatste kwartaal van dit jaar. Meest opvallende wapenfeit is een speciale editie van zijn iconische album Harvest in december.

Het is geen toeval dat het album Harvest opnieuw wordt uitgebracht. Het is immers exact 50 jaar geleden dat de legendarische plaat verscheen.

Harvest was destijds het vierde soloalbum van de Canadese zanger, en hij heeft meermaals laten optekenen dat het ook een van zijn persoonlijke favorieten is. Met dat album zette Young zich in 1972 definitief op de kaart als soloartiest.

De nieuwe versie bevat uiteraard het originele album, maar ook drie studio-outtakes en een nog niet eerder uitgebrachte opname van een optreden dat hij in 1971 gaf bij de BBC. En er is ook een twee uur durende documentaire over de plaat.

Half november komt al het album World Record uit, een samenwerking met Crazy Horse.