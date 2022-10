Koppels spelen open kaart in ‘Blind Getrouwd’: “Moeilijk om te weten of ik iets goed doe”

De huwelijksreis is voorbij, tijd om een echte stand van zaken op te maken in ‘Blind Getrouwd’. De koppels gaan langs bij de Hasseltse relatietherapeute Sarah. En die heeft meteen heel wat werk.

Vooral bij Joren en Lien is het spannend. Reeds op huwelijksreis bleek dat het koppel al wat problemen had met de communicatie. “Ik heb het moeilijker dan Joren om mij open te stellen uit angst dat ik gekwetst ga worden”, beseft Lien. Toch geeft haar man niet op, ook niet als blijkt dat ze elk zulke drukke werkagenda’s hebben dat er amper tijd is om samen door te brengen. Omdat Lien het druk heeft met haar thee- en koffiebar, gaat Joren met zijn moeder en die van Lien een bezoekje brengen in haar zaak.

Bij Florence en Jiri is het vooral die laatste die met heel wat vragen zit. “Ik zit vaak in een tweestrijd: mag ik mezelf zijn? Of moet ik afremmen? Het is heel moeilijk om te weten of ik iets goed doe”, zegt hij. Terwijl Florence aan het werk is, lucht Jiri zijn hart bij een vriend. “Florence is bang om zich open te stellen en om gekwetst te worden. Ik hoop dat het niet te lang duurt omdat ik dan op een gegeven moment zou afhaken om mezelf te beschermen.” Erover praten ervaart Florence als extra druk en dus zoeken ook zij hulp bij Sarah.

