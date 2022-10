Leider Union Berlijn geeft ook tegen Borussia Dortmund geen krimp, bezoekende doelman gaat pijnlijk de mist in

Koploper Union Berlijn heeft ook in het topduel tegen Borussia Dortmund (2-0) geen krimp gegeven, zondagavond op de tiende speeldag van de Bundesliga.

Het kalf was voor de Borussen na dik 20 minuten al verdronken in de Duitse hoofdstad door toedoen van Janik Haberer (6. en 21.), die Gregor Kobel tot twee keer toe het nakijken gaf. Thomas Meunier bleef aan bezoekende zijde tijdens de rust in de kleedkamer, terwijl Thorgan Hazard zo’n 20 minuten mocht opdraven.

Union verstevigt zijn leidersplaats in de Duitse eerste klasse tot 23 punten. Dortmund is ondertussen na een schamele 1 op 9 weggezakt naar de achtste plaats met 16 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen