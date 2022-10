Na Jeneverfeesten: politie controleert aan uitgang parking Quartier Bleu

Zaterdagavond betrapte de politie nog 23 dronken chauffeurs en 2 bestuurders onder invloed van drugs tijdens controles in de Hasseltse binnenstad. En ook zondagavond wordt er kort op de bal gespeeld. Aan de uitgang van de grote ondergrondse parking van de Quartier Bleu werden bestuurders meteen aan de kant gezet om te blazen.

“De bedoeling is niet om mensen te pesten”, benadrukt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Er is geen enkel probleem met de Jeneverfeesten en de borrels die daar gedronken worden. Maar kruip niet achter het stuur als je een glas te veel op hebt. De controlelocaties zijn niet op voorhand vastgelegd. Maar we hebben met de politie LRH wel afgesproken om voldoende controleacties in de Hasseltse binnenstad te doen, om gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te vermijden.” dj

© Serge Minten