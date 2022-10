Zdenek Stybar wint meteen C-cross in Slowakije

Zdenek Stybar is het crossen nog niet verleerd. Zaterdag nog in zijn eerste veldrit in anderhalf jaar tijd werd hij tweede, maar zondagmiddag in datzelfde Dohnany was hij al aan het feest.

De C-cross in deze Slowaakse plaats stelde niet al te veel voor, gezien alle zwaargewichten nog in de States zitten, maar toch. De van Quick-Step Alpha Vinyl afscheidnemende superprof is van plan om in 2024 deel te nemen aan het WK in Tabor waar hij in 2010 een eerste keer wereldkampioen werd.

Vandaar dat de drievoudige ex-wereldkampioen deze winter wil meer crossen dan de afgelopen jaar het geval was. De 20-jarige Ward Huybs (Baloise-Trek Lions) trok zaterdag nog aan het langste eind, maar zondag reed Styby weg van het talent van Sven Nys. Tot groot jolijt van cosponsor Janom, waarvan hij straks einde december afscheid neemt om volgend jaar voor Team BikeExchange-Jayco te gaan koersen. (hc)