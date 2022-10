Overlevenden komen 50 jaar na vliegtuigcrash opnieuw samen en getuigen over kannibalisme

Vijftig jaar na de crash van hun vliegtuig in de Andes, zijn overlevenden samengekomen op een reünie. Tijdens de bijeenkomst in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, lieten ze weten geen spijt te hebben dat ze tot kannibalisme waren gedwongen om te overleven. “Het was lastig om het vlees in je mond te stoppen, maar we waren er snel aan gewend.”

Op 13 oktober 1972 stortte vlucht 571, een Fairchild F-227, neer in de Andes. Aan boord bevonden zich 45 mensen, onder wie rugbyspelers en fans uit Uruguay, die op weg waren naar Chili. De piloot raakte de controle kwijt door de dikke mist en crashte tussen de besneeuwde toppen van de Andes. Doordat het wrak hoog in de bergen lag, midden in een pak sneeuw, werden ze maar niet gevonden door de hulpdiensten.

Twaalf mensen hebben het vliegtuigongeval niet overleefd en de rest kreeg in de daaropvolgende 72 dagen te maken met sneeuwstormen, lawines en voedseltekorten. Daarbij kwamen nog eens 17 inzittenden om het leven. Na tien dagen kregen de overgebleven 16 mensen via de radio te horen dat de reddingswerkzaamheden gestaakt werden.

Gustavo Zerbino, een van de overlevenden, nam donderdag het woord tijdens een herdenking in Montevideo. — © AP

Een van hen, Roberta Canessa, stelde voor om over te gaan tot kannibalisme om te overleven. “Ja, het was vreselijk, niet te doen”, verklaarde Ramon Sabella, een van de overlevenden, tegen The Times. “Het was lastig om het in je mond te stoppen, maar we wenden er snel aan.” Ze hadden eenvoudigweg “geen andere keuze”. Later noemde hij zijn overleden vrienden ‘orgaandonoren’. “Ze hebben ons gevoed en in leven gehouden”, klinkt het. “We hadden elkaar beloofd om het lichaam op te eten van wie om het leven kwam.”

De laatste acht overlevenden die op hun redding wachtten in het vliegtuig. — © ISOPIX

Hoewel sommige overlevenden erg gelovig waren, gingen ook zij uiteindelijk overstag. De overlevenden vonden dat het eten van mensenvlees niet het moeilijkste was, het moeilijkste was met name dat het vlees van hun eigen vrienden was. “We beseften dat we dit later aan hun familie zouden moeten vertellen”, aldus Roberta Canessa.

Carlos Paez. — © AFP

Carlos Paez vond het de plicht van de overlevenden om nadien de wereld rond te reizen en hun vertaal te blijven vertellen. De man heeft duidelijk geen vliegangst overgehouden aan de crash: “Ik heb sindsdien ongeveer tien miljoen kilometer met American Airlines gevlogen”, zegt Paez. “Ik zal zolang ik kan blijven getuigen, net zoals de Beatles altijd ‘Yesterday’ moesten spelen.”

Ook Roberta Canessa (links) woonde de herdenking bij. — © AP

Na twee maanden overleven in de bergen besloten Canessa en Fernando Parrado om hulp te zoeken. Met sokken vol mensenvlees begonnen ze aan hun afdaling. Na tien dagen vol ontberingen kwamen ze een Chileense herder tegen, die alarm sloeg bij de autoriteiten. Daarna konden zij – na 72 dagen overleven – allemaal gered worden, sommigen waren inmiddels de helft van hun gewicht kwijt.

De overlevenden werden een mediasensatie, en al snel volgden er een boek en verfilming. Ook Netflix is van plan om een documentaire in te blikken over de crash.

Fernando Parrado (in het midden). — © ISOPIX