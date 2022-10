Hilaire Van der Schueren begint bij Intermarché – Wanty Gobert straks aan zijn vijftigste én allerlaatste seizoen als ploegleider

Van der Schueren zal volgend jaar in het Vlaamse gedeelte van het seizoen nog veel te zien zijn. “Ik ben heel gemotiveerd om me een laatste keer vol in te zetten. En dan sluit ik op het einde van het jaar symbolisch een periode van vijftig jaar af”, zegt hij in het perscommuniqué van de WorldTourploeg Intermarché – Wanty Gobert. “Mijn belangrijkste opdracht is om mijn ervaring door te geven aan de jongeren. Al kijk ik wel uit naar de progressie die buren als Arne Marit en Rune Herregodts volgend jaar bij ons kunnen maken.”

Performance manager Aike Visbeek kondigt naast de net gepensioneerde renners Dimitri Claeys en Kévin Van Melsen ook Laurenzo Lapage aan als derde en nieuwe ploegleider. “Hilaire zal ook betrokken zijn bij het opstarten van het Development Team en in die zin zal hij ook heel nuttig zijn voor Kévin Van Melsen”, aldus de in Zweden wonende Nederlander. Ex-prof Christophe Prémont zal dan weer als trainer werken in de cel rond hoofdcoach Frederik Veuchelen en de Griekse collega Ioannis Tamouridis.

De sportieve directie bestaat uit performance manager Aike Visbeek, de ploegleiders Dimitri Claeys, Steven De Neef, Laurenzo Lapage, Valerio Piva, Hilaire Van der Schueren en Pieter Vanspeybrouck. Bart Wellens is als ploegleider hoofd van het cyclocross-segment en Kévin Van Melsen van het Development Team dat een continentale ploeg wordt onder het Worldtour-team. (hc)