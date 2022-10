Jamie Oliver: “Geen letter in mijn kookboeken zelf opgeschreven”

“Woorden op papier zetten was bijna onmogelijk als kind, ik had een verschrikkelijke hekel aan lezen. Binnen de vijftien minuten viel ik in slaap”, laat Oliver weten via Instagram. Hij heeft naar eigen zeggen “nog nooit zelf een woord fysiek geschreven” van zijn 26 boeken. “Ik nam mijn boeken op met een dictafoon, tot ik eindelijk genoeg geld verdiende om een auteur in te huren.”

Oliver kaart het onderwerp aan omdat hij denkt dat veel mensen zich schamen voor dit soort onderwerpen. Dat is volgens hem helemaal niet nodig. “Ik vind dat we beter moeten leren omgaan met het maken van fouten. Op die manier gaan we een veel gelukkigere en gezondere toekomst tegemoet.”