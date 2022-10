Mogelijk hinder door acties veiligheidspersoneel luchthaven Charleroi

Het ongenoegen van het veiligheidspersoneel houdt verband met de beslissing van BSCA Security - dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven - om een toekomstige openbare aanbesteding toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het gaat om een aanbesteding voor de veiligheidscontroles waaraan de passagiers zich moeten onderwerpen vooraleer ze naar de gates kunnen. Het veiligheidspersoneel is bezorgd over de overname van de huidige agenten door de nieuwe operatoren en over veranderingen bij opleidingen en vergoedingen.

De directie van de luchthaven benadrukt zondag nog eens dat de beslissing geen gevolgen zal hebben op de werkzekerheid of de verloning. “Ook de vakbondsvertegenwoordiging is gegarandeerd”, klinkt het. Er vond al overleg plaats met vertegenwoordigers van Security Master, maar die houden vast aan hun standpunt.

Begin oktober was er al eens een spontane staking op de luchthaven rond dezelfde problematiek.