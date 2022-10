Ruth Beeckmans deelt aangrijpende Instagram-post om belang reanimatie aan te kaarten

In april moest Ruth Beeckmans (40) onverwacht afscheid nemen van haar partner Gary (54). Door hartfalen, vertelt de actrice nu op sociale media. Daar deelt ze een filmpje om aandacht te vragen voor het belang van reanimatie. “Iets doen is altijd beter dan niets doen.”

“Aan dit filmpje werkte ik mee, een week voor het noodlot toesloeg en het hart van mijn allerliefste voor altijd stopte en het mijne voor eeuwig en onherstelbaar brak.” Ruth Beeckmans schrijft het bij een filmpje dat ze deelt op haar Instagrampagina op World Restart A Heart Day. Daarin wordt de 75ste verjaardag van een vader gevierd, maar een jaar eerder lagen de kaarten helemaal anders toen hij getroffen werd door een hartstilstand. Dankzij een hartmassage haalt hij het alsnog, en mag hij dus zijn verjaardag vieren.

(lees verder onder de instagrampost)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Beeckmans vindt het confronterend om het filmpje te delen. In april overleed plots haar partner Gary. Toch vindt ze het belangrijk om dat te doen: “omdat deze boodschap zo belangrijk is. Snel reageren en beginnen met een reanimatie is van levensbelang. Ook al weet je niet precies hoe het moet. Iets doen is altijd beter dan niets doen. Nog beter is het uiteraard om een reanimatiecursus te volgen om op dit soort situaties voorbereid te zijn en mogelijk een leven te redden.”

“En nee, het loopt lang niet altijd goed af, daar ben ik zelf op de meest hartverscheurende manier achter moeten komen, maar ik ben ‘blij’ dat ik het wel geprobeerd heb en wist hoe belangrijk dat was. Het zal mij levenslang pijn blijven doen dat ik hem niet redden kon, maar wanneer iemand een hartfalen krijgt, is hij/zij wanneer niemand iets doet sowieso kansloos...”

Ze sluit haar post af met woorden aan haar man. “Aan mijn allerliefste: je hart ‘faalde’ dan misschien volgens de wetten der natuur, maar niet volgens die van de liefde. Hou van je, tot in de oneindigheid en oneindig ver daar voorbij.”

Mediastilte

Gary Lockitch en Beeckmans leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen op een feestje van haar zus. “En van het een kwam het ander”, klonk het in interviews. Het koppel kreeg samen twee kinderen, Charlie-Sue (9) en Coby-Mae (3). Maar in april overleed de 54-jarige brandweerman die opgroeide in Zuid-Afrika, plots. Aan hartfalen. Het is voor het eerst dat ze daarover spreekt.

De voorbije maanden is de actrice en presentatrice weggebleven uit de media. Enkel op Instagram deelt ze af en toe iets. “Velen vragen hoe het met me gaat. Het gaat niet goed, ik voel me verloren en gebroken zonder mijn allerliefste”, postte ze nog eind juli. “Maar ik ga door voor onze twee prachtige meisjes voor hem, omdat hij dat zo zou gewild hebben.” Maar vooral deelt ze hoezeer ze “haar Gary’ mist. “Vijf maanden moeten wij al voort zonder jou, en met onze gebroken harten”, klinkt het in september. “We missen je alleen maar meer en meer, elke dag. Allerliefste daddy, mijn lieve Gartje, voor altijd blijf je bij ons, in ons hart, in onze herinneringen, in wie we zijn en wie we worden. Voor altijd en langer blijf je bestaan.”