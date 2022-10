Mohamed Salah ontpopt zich tot grote held van Liverpool met enige goal in intense topper tegen Man City

Liverpool heeft de topper tegen Man City gewonnen. The Reds moesten tot het slotkwartier wachten om via Mo Salah op voorsprong te komen. Liverpool, waar trainer Klopp enkele minuten voor tijd nog rood kreeg, leeft zo weer op na een paar moeilijke weken in eigen land. Man City ziet door deze nederlaag Arsenal verder uitlopen.

Liverpool en Manchester City gaven elkaar geen duimbreed toe waardoor er in de eerste helft niet al te veel kansen te noteren vielen. Pas na een kwartier kon City dreigen via Gündogan, die Alisson niet in verlegenheid kon brengen. Enkele minuten later was het aan Ederson om een bal van Jota eenvoudig te pakken. City nam de match nadien meer en meer in handen, maar zowel Gündogan als tweemaal Haaland wisten niet te scoren. In het slot van de eerste periode leek City alsnog op voorsprong te komen. De Bruyne vond Haaland voor doel, maar ook nu trok de Noor aan het kortste eind.

Vroeg in de tweede periode was Liverpool bijzonder dicht bij de openingsgoal. Firmino gaf mee met salah, die moederziel alleen op Ederson afkon. De Braziliaanse goalie redde met de vingertoppen. Amper drie minuten later kon City eindelijk wél juichen, maar scheidsrechter Taylor keurde het hele gebeuren af. Haaland beging iets te opzichtig een trekfout bij Fabinho, waardoor de goal van Foden niet doorging.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het slotkwartier kregen de Britse fans alsnog een geldig doelpunt te zien. Salah stond net zoals in de eerste helft alleen voor Ederson en dit keer faalde de Egyptenaar niet. Anfield in extase. Via invaller Nunez mochten The Reds een paar minuten later bijna weer feestvieren, maar de Uruguayaan schoot rakelings naast.

Rood voor Klopp

City gaf zich nog niet gewonnen en tekende via Erling Haaland ei zo na voor de (verdiende) gelijkmaker. Virgil van Dijk kwam alleen nog tussenbeide. Dat de spanning aanwezig was, bewees trainer Klopp. De Duitser kon zich niet inhouden en schreeuwde het uit tegen de lijnrechter. Taylor had geen genade en stuurde hem naar de tribunes.

Vanop de tribunes zag Klopp z’n topaankoop Nunez een huizenhoge kans verprutsen door zijn eigen kans te gaan. En dat terwijl er twee medemaats vrij stonden. Ook in de extra tijd was Liverpool via Alexander-Arnold en opnieuw Nunez dicht bij de 2-0 maar die kwam er finaal niet. Man City verliest voor het eerst dit seizoen en moet een kloof van vier punten laten op leider Arsenal.