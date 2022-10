De 17-jarige Cihan Canak was één van de uitblinkers. — © BELGA

Quel match, Standard. Na Club Brugge in september blikten de Rouches nu ook Antwerp in met 3-0. De Great Old verspeelt zijn leidersplaats aan Genk. Standard zet zijn opmars verder en profileert zich steeds meer als kandidaat voor play-off 1.