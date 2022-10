Spirou Charleroi schittert op Brussels Gala

Winst voor coach Sam Rotsaert en Charleroi in Paleis 12 in Brussel. — © BELGA

Geen winst voor Brussels in de Gala-wedstrijd in Paleis 12 en voor 5.000 toeschouwers tegen Charleroi. De Spirous wonnen met 55-74 van de club uit de hoofdstad.

Na een 18-23 achterstand na het eerste kwart moest Brussels in Paleis 12 de rol lossen. Charleroi speelde snel en verdedigde strak en keek halfweg tegen een 26-39 bonus aan. Brussels reageerde wel in het derde schuifje maar de Henegouwers bleven domineren: 42-58. Ook in het vierde kwart bleven Nathan Kuta, Bine Prepelic (13 rebounds) en Alexandre Libert op het gaspedaal duwen. De ploeg van coach Sam Rotsaert stoomde dan ook door naar een afgetekende overwinning. De tweede van het seizoen voor de Spirous. De Brusselaars leden na drie speeldagen in de BETfirst BNXT League een tweede nederlaag.

Brussels-Charleroi 55-74

Kwarts: 18-23, 8-16, 16-19, 13-16

Brussels: (18 op 59 shots waarvan 6 op 26 driepunters, 13 op 24 vrijworpen en 16 fouten) Hazard 6, Tabu 12, Llorente 9, Pipiras 7, Tumba 2, Gutenius 12, Proleta 7, Deroover 0, Ekamba 0

Charleroi: (29 op 69 shots, waarvan 7 op 27 vrijworpen en 9 op 12 vrijworpen en 23 fouten) Kuta 11, Fogang 2, Liberts 13, M. Samardzic 2, Schoepen 2, Prepelic 5, Lisboa 9, Jackson 14, Makwa 14, Izaw-Bolavi 2, V. Samardzic