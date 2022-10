Bergen schittert in Leuvense Sportoase

Geen problemen voor Bergen in de Leuvense Sportoase. De Henegouwers wonnen met 83-94 van Leuven Bears. Voor Leuven Bears de tweede opeenvolgende nederlaag in de BETfirst BNXT League, voor Bergen de tweede zege op een rij.

Na het eerste kwart keek Leuven Bears al meteen tegen een 19-29 achterstand aan. De kleine, vinnige Charles Moore was alomtegenwoordig, scoorde vanuit alle hoeken en leidde Bergen naar een ruime bonus. Ook het tweede schuifje stak Bergen op zak, zij het met geringer verschil. Moore had al 21 punten verzameld toen Leuven aan de appelsienen mocht bij 37-50. Tegenstoten lukte vooral via de bedrijvige Kevaughn Allen, en ook Jahmal McMurray liet zich opmerken. Maar uiteindelijk bleek Bears gewoon zijn meerdere te moeten kennen in dit ontketend Bergen, op sleeptouw genomen door ‘Golden boy’ Charles Moore (33 punten, waaronder 6 op 7 driepunters en 8 assists). Van 56-70 ging het uiteindelijk naar een 83-94 zege voor het team van coach Vedran Bosnic.

Leuven Bears- Bergen 83-94

Kwarts: 19-29, 18-21, 19-20, 22-24Leuven Bears: (27 op 60 shots, waarvan 7 op 23 driepunters, 22 op 26 vrijworpen en 22 fouten) Allen 19, Fulkerson 17, Kosic 7, McGlynn 7, T. Nunes 0, Skipper-Brown 11, Bucumi 5, McMurray 15, Snyers 2

Bergen: (30 op 64 shots, waarvan 11 op 19 driepunters, 23 op 28 vrijworpen en 24 fouten) Braxton 11, Moore 33, Zubac 6, Harris 9, Mintogo 2, Vrabac 11, Mortant 6, Gravilovic 13, Neri 9