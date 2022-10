Gestrande orka komt aan bij Universiteit Utrecht: “Vrouwtje van 2.000 kilogram”

De orka die zaterdag aanspoelde op het strand bij Cadzand en daar ook stierf, is zondagochtend overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Onderzoekers zullen er proberen achterhalen waarom het dier is gestrand.

De orka spoelde zaterdagmiddag aan op het strand van de Zeeuwse badplaats Cadzand. Reddingswerkers konden het dier weer in het water duwen, maar even later spoelde het opnieuw aan. Rond middernacht overleed het dier. Het gaat om een vrouwtje van 5.17 meter en ongeveer 2000 kilogram, melden onderzoekers van de Universiteit van Utrecht.

Zondagochtend kwam het kadaver aan bij de faculteit Diergeneeskunde van Utrecht. “De grote vraag is natuurlijk waarom de orka is gestrand. Dat is wat we met onderzoek proberen te achterhalen”, vertelt Lonneke IJsseldijk, onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde. “We kijken of er tekenen van ziekte zijn. Ook kijken we naar of en wat het dier gegeten heeft. We weten nog niet wanneer we resultaten van het onderzoek hebben, dat hangt af van wat we zullen vinden.”

Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research onderzoeken de komende weken de doodsoorzaak, de gezondheidstoestand, het dieet en de herkomst van de orka. Nadien wordt het skelet geconserveerd door Naturalis Biodiversity Center in Leiden.