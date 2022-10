Speciale eenheden in Bilzen: persoon verschanst zich in appartement, vrouw gewond afgevoerd

De politie is zondagnamiddag in groten getale uitgerukt naar de Solveldstraat in Bilzen. Iemand zou zich daar verschansen in een appartement. Een vrouw werd al gewond afgevoerd. De speciale eenheden van de politie zijn ter plaatse.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in het appartement, is nog onduidelijk. Feit is wel dat de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, ondersteund door collega’s uit de naburige zones, zondagnamiddag massaal uitrukte naar de Solveldstraat. Ook de speciale eenheden van de federale politie zijn ter plaatse gekomen. De brandweer Oost-Limburg kwam de straat afschermen. Volgens de eerste info zou iemand zich nog verschansen in het appartement. Eerder werd een vrouw al afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket kan voorlopig nog niet communiceren over het incident.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

De brandweer kwam de straat afschermen. — © Tom Palmaers