Jong Genk klopt RSCA Futures en is rode lantaarn kwijt

Jong Genk kwam 2-0 voor tegen RSCA Futures, maar verzuimde nadien om de score verder uit te diepen. Anderlecht kwam vanop de stip opnieuw in de wedstrijd en duwde na mistasten in de Genk-defensie nog langszij: 2-2. Maar in de slotminuten trapte Jay-Dee Geusens alsnog de tweede zege tegen te touwen: 3-2. Jong Genk geeft zo de rode lantaarn door aan Dender, dat zondagavond nog speelt.

Door de uitwisseling van spelers van de A-kern naar Jong Genk en omgekeerd was trainer Hans Somers opnieuw genoodzaakt om zijn team op vijf plaatsen te wijzigen. Dierckx, Martens, Van de Perre, Beniangba en de uit blessure terugkerende Bangoura keerden terug in het team ten koste van Carstensen, Castro, Galarza en Németh, die fris moeten zijn voor het duel van de A-ploeg dinsdag tegen Westerlo. Enkel Didden zat nog in de selectie, maar startte op de bank. Bij Anderlecht waren Abdulrazak, Stroeykens en Stassin er niet bij. Zij zaten in de kern van de A-ploeg voor de clash met Club Brugge. Engwanda, Lokesa en Montecelli waren hun vervangers.

Twee kansen, twee goals

RSCA Futures begon het gretigst, maar Jong Genk herstelde na tien minuten het evenwicht. De eerste Genkse doelkans was meteen raak. Kelvin John kwam naar binnen en vond op links de vrijstaande Mika Godts, die met zijn derde van het seizoen de 1-0 voorbij doelman Bart Verbruggen joeg. Vijf minuten later kreeg Victory Beniangba het tweede Genkse doelpunt op een presenteerblaadje aangeboden. Doelman Verbruggen schoof buiten de zestien onderuit en de Nigeriaan legde zijn eerste van het seizoen in het lege doel. Tweede doelkans, tweede goal. Van efficiëntie gesproken bij Jong Genk.

Anderlecht kreeg nog enkele kansen, maar morste er mee of Leysen lag in de weg. De laatste twintig minuten van de eerste helft waren voor Jong Genk maar Martens, John, Beniangba, Godts en Geusens verzuimden de voorsprong verder uit te diepen. Godts was er nog het dichtst bij, maar zijn trap strandde op de paal. Zo bleef het 2-0 bij de rust.

Trainer Hans Somers wisselde Ouattara voor Didden aan de rust. RSCA Futures moest op zoek naar de aansluitingstreffer. Jong Genk groef zich niet in en ging op zoek naar een derde doelpunt. Even voorbij het halfuur verving Sekou Diawara zijn spitsbroeder Beniangba. Zijn eerste kans ging tegen de paal. Geusens trapte de herneming net voorlangs. RSCA-coach Robin Veldman bracht Amando Lapage, de kleinzoon van Paul Van Himst, nog in de spits. Een kwartier voor tijd naderde Anderlecht vanop de stip tot 2-1. Theo Leoni ging over het been van Bangoura en de kapitein zette de penalty zelf om. Zeven minuten voor tijd profiteerde Lokesa van mistasten in de Genkse defensie om de 2-2-gelijkmaker van dichtbij binnen te trappen.

Anderlecht voelde de zege binnen handbereik, maar het was Jay-Dee Geusens die voor een Genkse ontlading te zorgen door net voor affluiten de 3-2-zege voorbij doelman Verbruggen te trappen. Jong Genk behaalde zo zijn tweede thuiszege en geeft de rode lantaarn door aan Dender, dat later op zondag nog speelt tegen Beerschot. RSCA Futures verzuimt de leidersplaats over te nemen van SK Beveren. Jong Genk ontvangt volgende speeldag Beerschot, dat vijfde staat.

JONG GENK: Leysen – Rommens, Ouattara (46’ Didden), Dierckx, Martens – Van de Perre (90+3’ Swerts), Bangoura, Geusens – Godts (84’ Nuozzi), Beniangba (62’ Diawara), John.

RSCA FUTURES: Verbruggen – Butera, Lissens, Sardella – Masscho (65’ Camara), Leoni, Hubert, Engwanda – Ait El Hadj (69’ Diallo), Lokesa (83’ Ferrara), Montecelli (65’ Lapage).

DOELPUNTEN: 13’ Godts 1-0, 18’ Beniangba 2-0, 75’ Leoni 2-1 (penalty), 83’ Lokesa 2-2, 89’ Geusens 3-2.

GELE KAARTEN: 38’ Godts (fout), 45+1’ Engwanda (fout), 77’ Leoni (opstootje), 77’ Van de Perre (opstootje), 79’ Rommens (fout), 88’ Geusens (fout), 90+2’ Butera (fout).

SCHEIDSRECHTER: Theophile Diskeuve.