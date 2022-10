Gilles-Arnaud Bailly opent European Open tegen zijn idool David Goffin

“Ik had vooraf twee namen in mijn hoofd: Andy Murray en David Goffin. Dat ik nu tegen de Belgische nummer één mag spelen is een droom die uitkomt,” vertelt de Bilzenaar. Als youngster mocht hij trouwens zelf de loting doen. “Goffin was altijd al mijn Belgisch idool. Ik zoek ook veel op van hem en ik heb al veel van hem bijgeleerd. Onlangs tijdens de Davis Cup kreeg ik de unieke kans om hem van dichtbij te volgen. Onze speelstijl is vergelijkbaar. Dat ik mijn ATP-debuut net tegen Goffin mag maken is fantastisch. De winnaar mag het opnemen tegen Diego Schwartzman, drievoudig finalist in Antwerpen, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig.”

En er wacht nog meer goed nieuws voor Bailly. Op dit ogenblik is hij de nummer twee bij de juniores maar binnenkort wordt hij de nummer één. “De Paraguayaan Daniel Vallejo staat nu op één maar omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt bij de juniores valt hij weg uit de ranking. Zonder te spelen schuif ik door naar de koppositie. Dat is leuk maar nog geen garantie voor succes. Kijk maar naar An-Sophie Mestach. Zij was ook de beste bij de juniores maar in het profcircuit verging het haar minder goed. De echte doorbraak komt er doorgaans pas op 21 of 22 jaar bij de mannen. Alcaraz is een uitzondering. ”

Bailly speelt zijn match tegen Goffin dinsdagavond, niet voor 19 uur.

Costoulas: eerste proftitel

Sofia Costoulas (WTA 502) heeft het dubbeltoernooi van Hua Hin (W25) in Thailand op haar naam geschreven met de ThaIse Punnin Kovapitukted. De finale werd gewonnen met 6-1 en 6-2. Voor de 17-jarige Bilzerse is het haar eerste titel in het profcircuit nadat ze al vijf de keer de finale verloor zowel in enkel als dubbel. In november mag ze met de Belgische ploeg mee naar de Billie Jean King Cup Finals in Glasgow.