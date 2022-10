Net geen vijfde WK-medaille voor de Belgen: Jules Hesters vierde in de afvalling

Op het WK baanwielrennen werd Jules Hesters vierde in de afvalling. Dit was het laatste nummer op het WK, dat België afsluit met vier medailles

Hesters pakte twee maanden geleden brons in de afvalling op het EK in München en wou dat kunstje overdoen op het WK. De wedstrijd werd in het begin twee keer geneutraliseerd na valpartijen maar Hesters bleef attent voorin. Hij ontsnapte even maar was erbij toen ze nog met vor overbleven. Nog een keer overleven en een medaille was binnen. Helaas, hij viel af.

Het goud was voor de Italiaan Elia Viviani, zilver voor de Nieuw-Zeelander Corbin Strong. De Brit Ethan Vernon pakte brons

België haalde finaal vier medailles op het WK: twee keer goud (Lotte Kopecky in de puntenkoers en Kopecky met Shari Bossuyt in de ploegkoers) en twee keer brons (Fabio Van den Bossche in de puntenkoers en Van den Bossche met Lindsay De Vylder in de ploegkoers).