Andras Pandy, de Hongaarse dominee die zes familieleden in wc-ontstopper oploste

“Ik heb mijn dochter niet misbruikt of zwanger gemaakt. Ze heeft zich afgedroogd met een handdoek waarop ik pas klaargekomen was, vandaar die zwangerschap.” Speurders die Andras Pandy vandaag exact 25 jaar geleden de eerste keer ondervroegen, moesten soms hun lach inhouden met wat hij hen allemaal probeerde wijs te maken. Wat ze toen echter nog niet wisten, was dat de kleine gezette man met zijn dikke brilglazen die voor hen zat, een seriemoordenaar was die samen met zijn oudste dochter zes familieleden had vermoord, versneden en in wc-ontstopper had opgelost.