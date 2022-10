Antwerp verspeelt leidersplaats na negen dolle minuten in Luik, Genk alleen op kop

Antwerp is zijn leidersplaats kwijt aan KRC Genk. The Great Old ging op bezoek bij Standard kopje onder in een wervelend openingskwartier. Na Club Brugge werd ook Antwerp met 3-0 ingeblikt door een indrukwekkend Standard.

Winnen om alleen leider te blijven. Na de krappe zege van Genk op OHL (0-1) was de opdracht voor Antwerp duidelijk voor hun bezoek aan Luik. Een trip waar vooral Michael Frey goede herinneringen aan koesterde. De Zwitser legde Sclessin vorig seizoen het zwijgen op met vijf (!) doelpunten. Frey keerde terug in de basis ten koste van Stengs en mocht postvatten in de spits met Janssen in een zwervende rol vanop rechts.

Ook bij Standard pakte Ronny Deila uit met een surprise du chef in de aanval. De 17-jarige Cihan Canak kreeg zijn eerste basisplaats van het seizoen op de plaats van de geschorste Zinckernagel. Verder kreeg Fossey de voorkeur op Dewaele op de rechterflank.

K.O na 9 minuten

Na de 3-0 tegen Club Brugge maakte een volgepakt Sclessin zich opnieuw op voor een memorabele middag, maar wat ze in de eerste tien minuten te zien kregen overtrof hun allerstoutste verwachtingen. De match was amper negen minuten ver en de fiere leider lag al knock-out tegen het canvas. Compleet uitgeteld door drie Luikse uppercuts.

De eerste werd uitgedeeld door William Balikwisha. Vanop de Antwerpse bank zag Michel-Ange hoe zijn oudere broer al in de tweede minuut dramatisch verdedigen bij Antwerp afstrafte na goed voorbereidend werk van Dønnum (1-0).

Sclessin was nog niet uitgevierd of de bal hing al opnieuw tegen de touwen. Dragus, in de diepte aangespeeld door Raskin, dolde eerst wat met Alderweireld en Pacho en legde de bal dan perfect weg in de winkelhaak (2-0).

Leider wordt lijder

Antwerp reageerde met een schotje van Muja, maar slikte nog voor de tiende minuut een derde tegentreffer. De mooiste van de drie. Canak zocht centraal de combinatie op met Alzate. De no-look-pass van de Colombiaan werd door Dragus slim doorgelaten tot bij Canak, die ook nog eens fraai afwerkte met links (3-0). Een doelpunt waar alles in zat. Ronny Deila triomfeerde voor zijn bank. Van Bommel likte zijn wonden en greep in om het bloeden te doen stoppen: met De Laet als vervanger voor Vines werd er overgeschakeld op een driemansdefensie.

Na dat dolle openingskwartier slaagde Antwerp er in om het evenwicht enigszins te herstellen. Bodart moest een kopbal van Alderweireld uit zijn doel slaan, maar voor de rest konden de bezoekers voor weinig gevaar zorgen. Dat deden de meegereisde supporters dan maar door vlak voor rust een vuurpijl op het veld te gooien. Een illustratie van de onmacht van de leider/lijder.

Zesde zege in zeven wedstrijden

Met de inbreng van Nainggolan en Stengs hoopte Antwerp op een vroeg doelpunt na de rust om terug in de wedstrijd te komen. Tevergeefs. Ook in de tweede helft moest het zijn meerdere erkennen in een technisch superieur Standard. De vloer aanvegen met de ‘Great Old’ zoals in het openingskwartier zat er niet meer in voor de thuisploeg, maar verdedigend kwamen de Rouches onder aanvoering van een sterke Bokadi ook nooit meer in de problemen.

Met een zesde zege in zeven wedstrijden zet Standard zijn indrukwekkende opmars verder. Met 22 punten staan de Rouches nu op gelijke hoogte met Union en Club Brugge op de vierde plaats. Twee maanden geleden nog afgeschilderd als een degradatiekandidaat, nu meestrijden en triomferen tegen de beste ploegen van het land. Wat een coach al niet betekenen kan.

STANDARD 3-0 ANTWERP

STANDARD: Bodart - Dussenne, Bokadi, Cimirot - Fossey, Balikwisha, Raskin, Alzate, Dønnum - Canak, Dragus.

ANTWERP: Butez - Bataille, Alderweireld, Pacho, Vines - Muja, Gerkens, Yusuf, Ekkelenkamp - Janssen, Frey.

Vervangingen: 17’ Vines door De Laet, 46’ Bataille door Stengs, 46’ Ekkelenkamp door Nainggolan, 60’ Frey door M. Balikwisha, 70’ Canak door Davida, 70’ Dønnum door Laursen, 77’ Fossey door Dewaele, 77’ Dragus door Perica, 85’ Alzate door Melegoni.

Doelpunten: 2’ W. Balikwisha 1-0, 4’ Dragus 2-0, 9’ Canak 3-0

Gele kaarten: 12’ Janssen (tackle), 55’ Stengs (opstootje), 57’ De Laet (duwfout), 63’ Raskin (fout), 81’ Davida (fout).

Rode kaarten: geen.

Scheidsrechter: D’Hondt