Onze tv-tips: een steengoede politiereeks, tornado’s en een moordonderzoek

Murder in the Valley

Canvas, ma, 22.30u

Deze week krijg je in een dagelijks uitzendritme een docureeks over de ophefmakende moord op een oma, haar dochter en twee kleindochters in een dorpje in Wales in 1999. Het is een van de meest controversiële moordzaken ooit in Wales. David Morris, een bouwvakker met een strafblad, zat meer dan twintig jaar gevangen voor de Clydach-moorden, maar heeft zijn onschuld altijd volgehouden. (tove)

Twister

VTM4, ma, 20.35u

Twee wetenschappers die alles in het werk stellen om de waarschuwingstijd te vergroten van een twister, willen elektronische meetapparatuur in het hart van de tornado brengen om hem zo beter te kunnen bestuderen en de weg die hij aflegt te kunnen voorspellen. Twister is een van die actiefilms die makkelijk wegkijkt met een heerlijk rechttoe-rechtaan plot. (tove)

NYPD Blue

VTM Gold, ma, 21.35u

Een van de beste Amerikaanse politiereeksen uit de jaren 90 krijgt een volledige heruitgave. Producers Steven Bochco en David Milch introduceerden een nieuwe manier van filmen door veelvuldig gebruik te maken van een handcamera. Hierdoor moet je als kijker de indruk krijgen dat je er zelf bij bent. Al in het eerste seizoen werd NYPD Blue 27 keer genomineerd voor een Emmy Award. (tove)