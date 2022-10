Basketbalkeizer Willy Steveniers supportert voor poulain Vrenz Bleijenbergh in Oostende

Opgemerkte gast tijdens de wedstrijd Oostende-Okapi Aalst was Sinjoor Willy Steveniers. De “Keizer” van het Belgische basketbal gaf het voorbije jaar een tijdje individuele trainingen aan het Antwerps toptalent Vrenz Bleijenbergh van Oostende. Het is uiterst zelden dat Willy Steveniers, één van de beste Belgische spelers ooit, nog een Belgische wedstrijd bijwoont.

In 2019 was hij een opgemerkte gast in het Sportpaleis van Antwerpen. Hij woonde toen de halve finale van de Champions League van Telenet Giants Antwerp bij. Roel Moors, coach toen van de Giants, is ook één van de poulains van Willy Steveniers. (cpm)