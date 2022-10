Kirsten Flipkens verovert in Roemenië haar zesde dubbeltitel

Kirsten Flipkens heeft zondag het dubbelspel gewonnen op het WTA-toernooi in Cluj-Napoca (251.750 dollar). Aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund, met wie ze het eerste reekshoofd vormde, versloeg de Kempense in de finale op het hardcourt in Roemenië de Russinnen Kamilla Rakhimova en Yana Sizikova. Het werd 6-3 en 7-5 na een uur en 33 minuten.

Voor de 36-jarige Flipkens is het de zesde dubbeltitel. Haar vorige zege dateerde van 2019, toen ze met de Zweedse Johanna Larsson de trofee won in het Spaanse Mallorca. In het gemengd dubbel bereikte Flipkens op de voorbije US Open voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi. Die verloor ze met de Fransman Edouard Roger-Vasselin wel van de Australiërs Storm Sanders en John Peers.

“Flipper” concentreert zich in de herfst van haar carrière alleen nog op het dubbelspel. Afgelopen zomer nam ze op het gras van Wimbledon afscheid van het enkel.