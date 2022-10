Sjoerd Bax verkiest UAE-Team Emirates boven Development Team Alpecin-Deceuninck

Voor een goede orde: het contract van Bax liep einde 2022 af. Hij kon wel blijven aan dezelfde financiële voorwaarden en volgens de geldende UCI-regel ook dikwijls ingepast worden in het A-team. Maar ineens kwam daar UAE-Team Emirates die vooral na zijn sterk seizoeneinde – met o.a. winst in de Coppa Agostoni – Bax in het vizier kreeg. “Ik ben benieuwd hoeveel ik nog beter kan worden in een van de sterkste ploegen van de wereld”, reageerde de Nederlander. “En omringd door ploegmaten die van de beste renners zijn die er bestaan.”

Het duurde behoorlijk lang vooraleer Bax dit seizoen boven water kwam. De reden was een knieblessure die hem eindelijk heel het voorjaar buitenspel zette nadat hij begin dit seizoen overkwam van het continentale Nederlandse team Metec-Solarwatt p/b Mantel.

Met Tim Wellens (zondagochtend negende in de Japan Cup die zijn afscheidswedstrijd aan Lotto-Soudal was), Domen Novak, Felix Grossschartner en Adam Yates haalde ploegmanager Mauro Gianetti vijf nieuwe renners bij. Jan Polanc en Davide Formolo verlengden ondertussen hun contract. (hc)