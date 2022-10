LIVE. Diepenbeekse raad buigt zich vooral over eigen reglementen

Diepenbeek

Welke Diepenbekenaar ervan gaat wakker liggen, is zeer de vraag, maar maandagavond zijn de opmerkelijkste punten twee vragen over de werking van de gemeenteraad en haar huishoudelijk reglement zelf. Zo wil Lode Vereeck (onafh.) dat meer dan drie mondelinge vragen per raadslid en een waaier aan bijvragen mogelijk worden. Hij wil ook één minuut voor een bijvraag met reactiemogelijkheid van elke fractie. Uitkijken of de raad hiermee zal instemmen. Ook de oprichting van een aparte commissievergadering wordt bepleit. Benieuwd of daarvan ook het kostenplaatje tegen het licht gehouden wordt?

Jeroen Hendrikx (PUUR) heeft een relevante vraag over de publicatie van foto’s, namen en contactgegevens van de raadsleden elke drie maanden in De Teng, zoals afgesproken en vastgelegd maar niet even consequent uitgevoerd. “Ik wil dat hierop toegezien wordt vanuit het Vast Bureau”, zegt Hendrikx. Om de raadsleden toegankelijk te maken voor de burger, een uiterst verdedigbaar punt.

Op de (erg korte) agenda weinig schokkend nieuws, tenzij de opmerkelijke aanpassing van de busstrook in de recent heraangelegde Paanhuisstraat. (dj)

De raadszitting start om 20 uur en is hier live te volgen.