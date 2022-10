David Goffin op zoek naar meer regelmaat: “Ik hoop na griepaanval voldoende gerecupereerd te zijn voor European Open”

David Goffin (31, ATP 58) viert deze week op de European Open in Antwerpen zijn comeback. Vorige week moest hij zich ziek terugtrekken uit het toernooi in het Italiaanse Firense. “Geen corona, de tests waren negatief. Wel een stevige griep. Ja die bestaat nog,” zei Goffin, die waarschijnlijk dinsdagavond voor het eerst in Antwerpen in actie komt, tegen talent en landgenoot Gilles Arnaud Bailly (ATP 1.185).

David Goffin en de European Open: het was nog nooit een succes. In 2018 stond hij geblesseerd aan de kant met een elleboogblessure en in de vijf overige edities geraakte hij nooit in de halve finale. Op de zevende editie van het enige Belgische ATP-toernooi begint de beste Belgische tennisser deze week met gematigde ambities. “Uiteraard speel ik om het toernooi te winnen. Maar, ik moet realistisch zijn. Ik speel in 2022 enerzijds met ups en downs en anderzijds recupereer ik van een stevige griepaanval. Ik moest forfait geven voor het toernooi van Firenze, stak enkele dagen in bed en heb pas de trainingen weer opgestart,” zei Goffin, die nog redelijk verkouden klonk.

Voor zijn eerste partij, wellicht tegen het Belgisch toptalent Gilles Arnaud Bailly, is hij alvast op zijn hoede. “Ik speelde nog nooit tegen hem. Ik heb met de Davis Cup-ontmoetingen wel al met hem gepraat en zag hem bezig op de junioren- grand slams. Voor een jonge kerel is spelen in eigen land en op een ATP-250 toernooi uiteraard speciaal. In een Belgisch duel zal hij boven zichzelf willen uitstijgen. Ik zal dus klaar moeten zijn. Vandaag zal ik de trainingsintensiteit opschroeven en hopelijk is dat voldoende om de European Open goed aan te vangen,” aldus David Goffin. De winnaar van het duel Goffin-Bailly neemt het in de tweede ronde op tegen Diego Schwartzman. De Argentijn, nummer 18 van de wereld, is drievoudig verliezend finalist in Antwerpen.

Mentaal een zwaar jaar

David Goffin kent in 2022 dus een wisselvallig seizoen. In april won hij in het Marokkaanse Marrakech wel zijn zesde ATP-titel en in Wimbledon fonkelde hij afgelopen zomer voor de tweede keer in de kwartfinale op het Londens gras. De voormalige nummer zeven van de wereld kon dit jaar echter nooit een constante in zijn prestaties brengen en gleed weg op de ATP-ranking. “Mentaal was het een bijzonder zwaar jaar. Ik ben er echter zeker van dat ik nog goede jaren in de benen heb. Met constante prestaties wil ik me terug verder opwerken,” zei de huidige nummer 58 van de ATP-ranking.

Begin oktober won hij als “lucky loser” op de Astana Open (Nur-Sultan) in Kazachstan met 7-5, 6-3 van US Open-winnaar en nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz. De wedstrijd daarna ging hij echter opnieuw onderuit. Uitkijken of hij de komende weken dus wel regelmaat in zijn parcours krijgt. Na hopelijk voor hem een succesvolle European Open in Antwerpen staan de toernooien in het Oostenrijkse Wenen (Erste Bank Open) en de Paris Masters in Bercy op zijn programma.