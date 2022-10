Net niet! Lotte Kopecky eindigt haar (succesvol) WK met vierde plaats in puntenkoers: “En nu heb ik een gin-tonic verdiend”

Lotte Kopecky (26) heeft haar WK baanwielrennen afgesloten met vierde plaats in de puntenkoers. Eerder won ze al twee keer goud: donderdag in de afvalling en zaterdag in de ploegkoers met Shari Bossuyt. “Jammer, maar ik sluit mijn seizoen af met twee regenboogtruien: dat is meer dan verhoopt.”

Met al twee wereldtitels op zak en een vierde race in vier dagen moest niks meer voor Lotte Kopecky in de puntenkoers. Ze deed wel meteen mee in de eerste twee sprints: goed voor een en twee punten. Daarna hield ze zich wat afzijdig. Halfweg stond ze zevende, op elf punten van de Britse leider Britse Neah Evans. Sein om een sprint te winnen en met de voornaamste concurrenten een ronde te pakken, waardoor ze oprukte naar plaats drie na Evans en de Amerikaanse Jennifer Valente. Ze bleef puntjes sprokkelen, maar toen ze een nieuwe ronde wilde pakken kreeg ze geen hulp van Valente. Ze bleef proberen, maar niemand wou uit haar wiel komen. De tol van de topfavoriete. De Deense Julie Leth kon wel rondrijden en pakte de leiding. Met nog één spurt te gaan, voor dubbele punten, stond Kopecky vierde. Een medaille kon nog, pakte met Evans en Valente nog een ronde, maar strandde op een punt van brons. Evans won goud, voor Leth en Valente.

Dopingcontrole om halfacht

“Jammer, maar als iedereen naar mij kijkt, dan is het extra moeilijk”, reageerde Kopecky. “Ze mogen in mijn wiel zitten, maar kunnen wel eens overnemen. Wat Valente deed is dom, want ze heeft nu maar brons. Werkt ze mee gaan we samen voor goud. Om te winnen had ik super moeten zijn, maar ik was niet superfris. Dit was mijn vierde race op rij, dat voelde ik wel een beetje. En ik heb slecht geslapen. Kwam daar nog bij dat ik vroeg werd gewekt (om halfacht, red.) voor een dopingcontrole. Al waren de benen zeker niet slecht.”

Kopecky won op dit WK twee keer goud (afvalling, ploegkoers met Shari Bossuyt). “Ik ga naar huis met twee regenboogtruien, dat is meer dan verhoopt”, zegt ze. “Dit is een mooie afsluiter van het seizoen.”

Op het EK in München pakte ze ook al twee Europese titels (afvalling en puntenkoers). Met ook zeges op de weg in klassiekers als Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche en een zilveren medaille op het WK in Wollongong is 2022 een grand cru geworden voor Kopecky. “Nu ga ik rusten en thuis wat genieten, zonder fiets”, besluit Kopecky. “En gin-tonic drinken, dat heb ik wel verdiend.”