Wat een knalstart! Energiek Standard walst over Antwerp en scoort drie (!) keer in minder dan tien minuten

Standard is in de topper tegen Antwerp verschroeiend van start gegaan. De Rouches speelden de Great Old van het kastje naar de muur en stonden al na amper negen minuten 3-0 voor. William Balikwisha, Denis Dragus en Cihan Canak waren de doelpuntenmakers van dienst. Sclessin kirde van plezier en kolkte zoals in zijn hoogdagen.