Revaliderende Primoz Roglic kruipt toch al even op de fiets: “De eerste keer dat ik met 250 lachende mensen rond mij reed”

Dat Primoz Roglic beschikt over een uitstekend stel benen, is al langer geweten. Maar daarnaast heeft de Sloveen ook een ontzettend goed hart. Dat bewees de drievoudige Vuelta-winnaar deze week, door met 250 wielerliefhebbers een “Gouden Ronde” voor het goede doel te maken in de Sloveense stad Maribor.