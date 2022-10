Maasmechelaar Tibo Colson wint in Mozambique zijn eerste proftoernooi

Na vier jaar blessureleed mocht de 22-jarige Tibo Colson (ATP 847) eindelijk victorie kraaien. Hij schreef het 15.000 dollartoernooi van Maputo, de hoofdstad van Mozambique, op zijn naam. Door aanhoudende knieproblemen moest Colson eind 2017 het juniorencircuit vaarwel zeggen. In 2018 onderging hij een operatie, maar de revalidatie verliep zeer moeizaam. Dit jaar kon hij weer een reeks toernooien afwerken in het profcircuit. In Maputo speelde hij zijn twintigste toernooi. Colson wordt nog steeds begeleid door Tennis Vlaanderen. (jmu)