30-jarige Ethiopische is snelste debutante ooit op marathon: lmaz Ayana verbetert parcoursrecord in Amsterdam

De Ethiopische Almaz Ayana heeft zondag de marathon van Amsterdam gewonnen. Dat deed ze in een tijd van 2u17:21, een parcoursrecord. Ze was ruim een halve minuut sneller dan de Keniaanse Angela Tanui, die vorig jaar het wedstrijdrecord aanscherpte tot 2u17:57.

Ayana schudde in het Vondelpark haar landgenote Genzebe Dibaba van zich af, die eveneens in Amsterdam debuteerde op de klassieker over 42,195 kilometer. Dibaba kwam als tweede over de streep in 2u18:06.

Ook bij de mannen was het Ethiopië boven. Daar was Tsegaye Getachew de beste. De 25-jarige Getachew sprong in de laatste kilometer weg uit de voorste groep en finishte solo in het Olympisch Stadion. Met zijn chrono van 2u04:48 bleef hij ruim een minuut boven het parcoursrecord dat zijn landgenoot Tamirat Tola vorig jaar had neergezet: 2u03:39.

De Keniaan Titus Kipruto werd tweede in 2u04:54, de Ethiopiër Bazezew Asmare vervolledigde het podium in 2u04:57. De volledige top tien bestaat uit Ethiopische en Keniaanse lopers.