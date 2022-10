Chauffeur onder invloed rijdt bijna agent aan tijdens achtervolging in Hasseltse binnenstad

Zaterdagavond laat is een 27-jarige man opgepakt na een wilde achtervolging in de Hasseltse binnenstad. Daarbij reed hij bijna een agent aan. De man testte positief op drugs en alcohol.

Rond 23.30 uur wilde de politie LRH het voertuig van de man controleren op de Oude Kuringerbaan in de Heilig Hartwijk. De bestuurder nam echter het hazenpad, waarop de politie de achtervolging inzette. De man haalde hoge snelheden en beging verschillende verkeersinbreuken. Bovendien reed hij bijna een inspecteur aan, maar die kon gelukkig net wegspringen.

De 27-jarige Hasselaar probeerde via de Lazarijstraat te ontkomen, maar werd uiteindelijk tegengehouden in de Blijde-Inkomststraat. De man werd opgepakt voor gewapende weerspannigheid. Waarom hij precies vluchtte voor de politie, is nog niet duidelijk. Maar hij was wel onder invloed van alcohol en drugs. siol