Tenniskoppel Gael Monfils en Svitolina verwelkomt eerste kindje: “De mooiste nacht eindigde met het mooiste geschenk”

Heuglijk nieuws in tennisland. Gael Monfils en Elina Svitolina zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag mama en papa geworden. Svitolina beviel van een dochtertje, genaamd Skaï. Voor ’s werelds bekendste tenniskoppel is het hun eerste kindje.

”Ik had de meest fantastische nacht van mijn leven, die eindigde met het mooiste geschenk”, schrijft een dolgelukkige Monfils op zijn Instagram. “Elina was sterk en dapper. Ik kan mijn vrouw en God niet genoeg bedanken voor dit speciale moment. Welkom op de wereld mijn kleine prinses.”

Ook Svitolina deelt haar geluk op sociale media. “Wat een nacht! Dames en heren, geef Skaï Monfils een warm welkom. Ik kan mijn echtgenoot niet genoeg bedanken om dit onvergetelijke moment mee te beleven.” (Lees verder onder de tweet)

De Fransman en de Oekraïense kwamen in 2019 naar buiten met hun relatie en traden afgelopen jaar in het huwelijksbootje. Voor Svitolina betekent de zwangerschap een langere afwezigheid in de sport. Eind maart kondigde de voormalige nummer drie van de wereld al aan dat ze een pauze zou nemen om tot rust te komen. Door de oorlog in haar thuisland Oekraïne en pijn aan haar rug kon ze “zich niet meer optimaal voorbereiden op de toernooien”, schreef ze toen. Ze gaf toen niet aan wanneer ze zou terugkeren.

Door de zwangerschap stond Svitolina voor langere tijd aan de kant. De Oekraïense vult daarmee na Victoria Azarenka en Serena Williams het lijstje aan van tennistoppers die hun carrière onderbreken om een gezin te starten. Ook Kim Clijsters, die inmiddels opnieuw gestopt is, was een bekende tennismama.