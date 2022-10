Dronken chauffeur met voorlopig rijbewijs betrapt na Jeneverfeesten

Zaterdagavond heeft de politie LRH verkeerscontroles gedaan na de Jeneverfeesten in Hasselt. 25 chauffeurs bleken onder invloed. Eén van hen had maar een voorlopig rijbewijs, dat werd ingetrokken.

De politie controleerde op de Luikersteenweg, de Koning Boudewijnlaan en het Leopoldplein in Hasselt. In totaal werden daarbij 281 bestuurders gecontroleerd. 23 chauffeurs hadden te veel gedronken, 2 bestuurders waren onder invloed van drugs. Op de Koning Boudewijnlaan werd een dronken bestuurder met een voorlopig rijbewijs tegengehouden die samen met een passagier zonder rijbewijs op pad was.

(Dirk Jacobs)