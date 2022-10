Antoine Griezmann verontschuldigt zich bij Atlético-fans: “Ik wil me excuseren voor wat ik de mensen heb aangedaan”

Het was wel de week van Antoine Griezmann. Maandag raakte bekend dat Atlético Madrid hem dan toch definitief overneemt van Barcelona, woensdag kon hij in de Champions League Mignolet maar niet verschalken en gisteren was hij dan weer goed voor de winnende treffer tegen Athletic Bilbao. Net na rust lukte Griezmann het enige doelpunt van de wedstrijd. Na afloop van die partij richtte hij zich tot de Atlético-fans.

“Ik ben heel fier dat ik hier opnieuw kon tekenen”, vertelde Griezmann in een interview. “Ik wil me ook excuseren. Ik weet dat de mensen mij willen horen: ik bied mijn verontschuldigingen aan voor het slechte dat ik de mensen heb aangedaan. Maar de grootste vergiffenis die ik vraag is op het veld, door alles te geven voor de ploeg op mooie avonden zoals deze.”

Eerder deze week raakte bekend dat Atlético Madrid en Barcelona een akkoord hebben bereikt over een definitieve transfer van Griezmann, die in de zomer van 2019 naar Barça verkaste maar in 2021 alweer op huurbasis naar zijn oude club trok. De Fransman ondertekende een contract tot medio 2026 bij Atlético, dat zo’n 24 miljoen euro zou betalen aan de Catalanen.