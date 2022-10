Werd Lola (12) slachtoffer van orgaanhandel? Meer vragen dan antwoorden na vondst van lichaam in koffer in Parijs

De Franse politie staat voor een groot mysterie na de vondst van het lichaam van de 12-jarige Lola, vrijdagavond laat in Parijs. Ze lag in een valies die vlakbij het appartement van haar ouders stond. Haar handen waren gekneveld. Zes verdachten zijn opgepakt. Het Franse gerecht sluit geen enkele piste uit, ook niet die van orgaanhandel. Autopsie wees intussen uit dat ze door verstikking om het leven kwam.

Vier verdachten werden zaterdagochtend vroeg door de politie gearresteerd. Na de middag zijn er dan nog eens twee arrestaties gebeurd in dit dossier. Of er bekentenissen zijn afgelegd, is niet duidelijk. Ook niet of ze het meisje kenden en waarom ze de gruwelijke moord hebben gepleegd. Het onderzoek zit in een beginstadium, zegt de procureur van Parijs.

Het was een dakloze die de akelige vondst vrijdagavond rond 23 uur deed in het negentiende arrondissement van Parijs. Hij had de valies zien staan en het leek zijn gerief. Maar toen hij ze opende, schrok hij zich rot.

Het meisje was gekneveld en er zat tape op haar mond. De wetsdokter kon pas zaterdagavond de doodsoorzaak bepalen. Het meisje stierf door verstikking.

Nog opvallender: op het lichaam stond een 0 en een 1. Wat dat de bedoeling daarvan is, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Want voorlopig zijn er meer vragen dan antwoorden in dit dossier.

Volgens Le Journal du dimanche zou de politie in haar onderzoek rekening houden met de piste van orgaanhandel, maar dat is niet bevestigd. “We sluiten geen enkele piste uit”, klinkt het bij de Franse gendarme en bij de Criminele Brigade die een moordonderzoek opende.

Camerabeelden

Het slachtoffer kon vrij snel geïdentificeerd worden als de 12-jarige Lola. Haar vader was eerder op de avond naar het plaatselijke politiekantoor gestapt. Zijn dochter was tegen haar gewoonte in niet thuisgekomen van school. Zijn vrouw, de mama van Lola, had in de loop van de avond een oproep gelanceerd op sociale media, een soort van opsporingsbericht om te vragen of iemand Lola had gezien.

© AFP

Haar ouders konden de politie ook een perfecte persoonsbeschrijving geven. Ze had schouderlang blond haar en droeg die dag een rafelige witte jeans, een witte trui met kap, een mouwloze jack en witte sportschoenen.

De beschrijving kwam perfect overeen met de kledij die het meisje droeg dat later op de avond dood werd teruggevonden.

De vader van het meisje, conciërge in het gebouw, overhandigde de politie de beelden van de bewakingscamera’s. Daarop was te zien dat zijn dochter tussen 15.00 uur en 16.00 uur toch terugkeerde van school. Maar ze werd voor het appartement benaderd door een jonge vrouw van rond de 20 jaar en volgde haar. Waar naartoe, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.

Bruine tape

Opvallend was ook dat in de kelder van het appartement bruine tape werd gevonden, wellicht dezelfde waarmee het meisje werd gekneveld en die ze op haar gezicht geplakt kreeg. De politie sluit dan ook niet uit dat ze werd ontvoerd.

Het onderzoek leidde alvast tot de arrestatie van drie verdachten in de buurt van de plaats delict. Dat gebeurde vrijdagnacht al. Onderzoekers van de criminele brigade arresteerden zaterdag ook een vierde verdachte in Bois-Colombes, in de Hauts-de-Seine. Het gaat vermoedelijk om de vrouw met wie Lola is meegegaan. Zij zou volgens getuigen vrijdag ook een buurtbewoner hebben gevraagd om hem te helpen bij het inladen van een zware koffer in haar Dacia. Dat laatste is niet door de politie bevestigd. Zaterdag werden dan nog twee verdachten opgepakt.

Maandag zal op de school van het slachtoffer in psychologische hulp worden voorzien.

(sgg, tg)