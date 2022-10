Maureen (30) scoort online met horrormake-up: “Zo eng dat ik waarschuwing van TikTok en Instagram kreeg”

Antwerpen

In de aanloop naar Halloween haalt de Schotense Maureen Naudts (30) op sociale media weer het beste in zichzelf naar boven. De make-upartieste transformeert zichzelf en haar klanten, onder wie onder anderen dj Anouk Matton en presentatrice Nora Gharib, in de allerengste wezens. Ook haar reeks rond Disney-prinsessen wordt veelvuldig geliket en gedeeld. “Instagram en TikTok vonden sommige creaties zelfs veel te eng en gaven me een waarschuwing”, zegt de make-upartieste.