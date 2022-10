Noor sprint op kletsnatte wegen naar etappewinst in Ronde van Langkawi, Ivan Ramiro Sosa blijft leider

Erlend Blikra (UNO-X) heeft zondag de zesde etappe in de Ronde van Langkawi (2.Pro) op zijn naam gebracht. De 25-jarige Noor was na 120,4 km met start in Georgetown en aankomst in Alor Setar in een massasprint sneller dan de Rus Gleb Syritsa. De Duitser Rüdiger Selig pakte de derde plaats.