Kippenvel: Tom Dumoulin krijgt pakkend afscheid in Nederlandse show met indrukwekkend orkest

Tom Dumoulin is intussen al een paar maanden wielrenner af, maar dat belette onze noorderburen niet om hun Giro-held alsnog in de bloemetjes te zetten. Dat gebeurde zaterdagavond in Matthijs Gaat Door, de opvolger van het welbekende De Wereld Draait Door. Daarin zorgde gastheer Matthijs van Nieuwkerk voor een pakkend eerbetoon aan Tom Dumoulin.

Op de tonen van The Ecstasy of Gold, live gebracht door een indrukwekkend orkest, blikte Van Nieuwkerk terug op de Giro-winst van Dumoulin in 2017. Dumoulin zelf keek geamuseerd én ontroerd naar het hele gebeuren.

Bekijk hier de beelden:

Dumoulin werd in 2014 Nederlands kampioen tijdrijden en werd later dat jaar ook derde op het WK tijdrijden, maar zijn échte doorbraak kwam er in de Vuelta van 2015. Hij won er een pittige heuvelrit en een tijdrit en droeg de rode leiderstrui tot de voorlaatste etappe. Uiteindelijk sloot hij die Vuelta als zesde af.

De ultieme bekroningen in zijn carrière kwamen er in 2017: in het voorjaar won Dumoulin tot jolijt van heel Nederland de Giro - hij was de eerste Nederlander in 37 jaar die erin slaagde een grote ronde te winnen. In het najaar werd hij ook wereldkampioen tijdrijden in het Noorse Bergen. Een jaar later werd hij tweede in de Giro, de Tour de France en het WK tijdrijden. Op zijn palmares prijken ook nog twee zilveren tijdritmedailles op de Olympische Spelen (Rio 2016 en Tokio 2021).