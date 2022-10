Neilson Powless wint Japan Cup,Tim Wellens en Maxim Van Gils bezorgen Lotto-Soudal twee top tien-plaatsen

De Amerikaan Neilson Powless heeft de 29ste editie van de Japan Cup (1.Pro) op zijn naam geschreven. De 26-jarige renner van EF Education-EasyPost kwam na 144,2 km solo over de streep in Utsunomiya na een aanval in de slotfase. Zijn Italiaanse teamgenoot Andrea Piccolo werd tweede op twaalf seconden voor de Australiër Benjamin Dyball.

Twee Belgen van Lotto Soudal eindigden in de top tien in deze wedstrijd over tien rondjes over een lokaal circuit met daarin een klim. Maxim Van Gils finishte als vijfde, Tim Wellens werd negende.

Powless, twaalfde in de laatste Tour, volgt op de erelijst de Nederlander Bauke Mollema op. Die won in 2019. De voorbije twee jaar werd de race afgelast vanwege de coronapandemie.

Uitslag

1. Neilson Powless (VSt/EF Education-EasyPost) in 3u37:49

2. Andrea Piccolo (Ita) op 0:12

3. Benjamin Dyball (Aus) op 0:13

4. Hermann Pernsteiner (Oos)

5. Maxim Van Gils op 0:17

6. Guillaume Martin (Fra)

7. Giulio Ciccone (Ita) op 0:32

8. Thomas Lebas (Fra) op 0:34

9. Tim Wellens op 1:32

10. Gotzon Martin (Spa)