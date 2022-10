Prachtige beelden: Franse wereldkampioene baanwielrennen zingt Marseillaise uit volle borst mee tijdens ceremonie

De 20-jarige Taky Kouamé snelde gisteren naar het goud op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines. In de 500 meter tijdrit pakte de Française op spectaculaire wijze de wereldtitel. Kouamé liet niet alleen op de piste, maar ook tijdens de podiumceremonie achteraf van zich spreken. Daar gaf ze een cursus meezingen met het volkslied: uit volle borst zong Kouamé in haar eigen land de Marseillaise mee. En dat leverde mooie beelden op.