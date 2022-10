Xi Jinping focust in openingsspeech partijcongres op Hongkong,Taiwan en coronabeleid

In zijn openingsspeech voor het twintigste partijcongres van de Communistische Partij van China heeft president Xi Jinping de “overgang van chaos naar bestuur” in de semiautonome regio Hongkong toegejuicht. Ook veroordeelde hij buitenlandse inmenging in Taiwan, het eiland dat voor Peking nog steeds een afvallige provincie is. De president verdedigde ook het coronabeleid in zijn land.