Opnieuw muis gespot in Antwerps Panos-filiaal

Op Facebook dook zaterdag een video op van een muis die vrolijk rondhuppelde in het Panos-filiaal in de Nationalestraat in Antwerpen. “Ratatouille”, schreef de maker van de beelden erbij, verwijzend naar de alom bekende animatiefilm over een rat in een Parijse keuken.

Het is vrij opvallend dat het muisje zich zomaar tussen de klanten begeeft, op klaarlichte dag. Uit de comments op de video blijkt dat er nog mensen zijn die daar recent een muis zagen rondtrippelen. “Ik zat er onlangs en er liepen er twee”, klinkt het.

Eerder dit jaar, begin mei, waren er al muizen gespot in het filiaal van Panos in het station van Berchem. Toen klonk het bij de woordvoerder van La Lorraine, moederbedrijf van Panos, als volgt: “We hebben een strikt hygiënebeleid en voeren op regelmatige basis interne en externe inspecties uit in lijn met de wettelijke voorwaarden. Maar het is niet de eerste keer dat we zoiets meemaken in een filiaal in een stationsomgeving. Waar voedsel aanwezig is, zijn muizen nooit ver weg.”