Kirsten Flipkens bereikt finale dubbelspel in Cluj-Napoca

Het duo, eerste reekshoofd op het hardcourt in Roemenië, versloeg in de halve eindstrijd de Russinnen Angelina Gabueva en Anastasia Zakharova. Na 1 uur en 36 minuten prijkte de 6-3, 7-6 (7/2) eindstand op het bord.

In de finale spelen Flipkens en Siegemund opnieuw tegen een Russisch duo, Kamilla Rakhimova en Yana Sizikova.

De 36-jarige Flipkens concentreert zich in de herfst van haar carrière alleen nog op het dubbelspel. De Kempense, nummer 37 op de dubbelranking, won tot dusver vijf dubbeltoernooien. Haar laatste zege dateert van 2019, toen ze met de Zweedse Johanna Larsson de trofee won in het Spaanse Mallorca. In het gemengd dubbel bereikte Flipkens op de voorbije US Open voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi. Die verloor ze met de Fransman Edouard Roger-Vasselin wel van de Australiërs Storm Sanders en John Peers.